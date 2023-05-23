Репер Потап і Настя Каменських сьогодні, 23 травня, святкують п'яту річницю весілля. Попри різні чутки навколо їхнього шлюбу, продюсер привітав дружину у соціальних мережах.

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Потап привітав Каменських

Репер подякував співачці за роки у шлюбі. Він також поділився архівним спільним фото. Це світлина з таємної церемонії весілля у Лас-Вегасі, що відбулась у 2017 році.

На знімку Настя Каменських постала у білій довгій атласній сукні та з букетом квітів. Потап позував у білій футболці й шортах та жакеті.

5-та річниця нашого весілля, крихітко, дякую тобі за всі ці роки щастя та любові,

– написав Потап.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа

Зауважимо, швидке весілля у Лас-Вегасі у 2017 році було першим для Потапа й Насті. Як згадувала Каменських, це був для неї сюрприз – репер попередив про церемонію за три години до неї. Пара офіційно розписалася вже наступного року. А от у 2019 році зіграла пишне весілля у Києві.

Зараз Настю Каменських та Потапа аудиторія не сприймає з приязню. Наприклад, співачка нещодавно влипла у скандал, оголосивши розіграш авто. Серед спонсорів – тарологи й сексологи. До того ж Каменських пообіцяла задонатити 100 тисяч гривень на ЗСУ, що розцінили як хайп на війні.

Потап перебуває за кордоном і, схоже, не планує наразі повертатися до України. Він розповідав, що має "зв'язки", тож дістає гроші для країни. Також він спробував виправдатися за трек "Волонтер" – зізнався, що хотів пожартувати.