Потап показався з Настею Каменських у Києві: рідкісне фото зіркового подружжя
6 жовтня 2023, 12:50Читать новость на русском
Джерело:Потап
Днями репер Потап опублікував спільне фото з Настею Каменських. Вони сфотографувались ввечері в Києві під час прогулянки Подолом.
Світлина зіркового подружжя сподобалась шанувальниками. Фани зазначили, що Олексій і Настя "найкраща пара українського шоубізу" і без них "Київ неможливий".
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Потап показався з Настею Каменських у Києві
Зіркова пара позувала на тлі будівлі, що на Подолі. На фото репер постав в чорній сорочці до якої додав чорно-біле намисто. Своєю чергою Настя Каменських одягнула чорний піджак. Його вона поєднала з годинником та чорною сумкою Prada.
А без Подолу Київ неможливий,
– зазначив співак.
Реакція мережі
Під фото шанувальники написали, що пара має гарний вигляд.
- "Такі гарні";
- "Неймовірні";
- "І без вас Київ неможливий! Такі котики, обожнюю вас";
- "Класні";
- "Дуже милі та гарні";
- "Найгарніша пара українського шоубізнесу! Люблю вас".
Коли Потап повернувся в Україну
- У травні репер натякнув, що повернувся на Батьківщину. Водночас до цього Олексій тривалий час жив за кордоном, хоча конкретна країна його перебування залишається невідомою й до сьогодні. Фани припускали, що це була Іспанії. Сам артист пояснював, що він не сидів на місці, а їздив Європою та Америкою, де займався благодійними концертами, аукціонами, зборами на армію та гуманітарною допомогою для України.
- Згодом про повернення Потапа заговорила й Настя Каменських. Вона заявила, що її чоловік зараз в Україні, проте вони рідко бачаться, оскільки їхні графіки не часто збігаються. Так, співачка зазначила, що у перерві між концертами або роботою вони проводять час разом. Крім того, Олексій телефонує їй перед кожним виступом, щоб сказати теплі слова.
- У липні артист знову опублікував декілька кадрів з України. На одній зі світлин Потап позував на тлі житлового будинку в Одесі та біля готелю, де, ймовірно, зупинився.
- Згодом репер почав частіше з'являтися в соцмережах. Він показував як проводить час з 14-річним сином та дружиною.