Потап показався з Настею Каменських у Києві: рідкісне фото зіркового подружжя

Днями репер Потап опублікував спільне фото з Настею Каменських. Вони сфотографувались ввечері в Києві під час прогулянки Подолом.

Світлина зіркового подружжя сподобалась шанувальниками. Фани зазначили, що Олексій і Настя "найкраща пара українського шоубізу" і без них "Київ неможливий".

Не пропустіть Різні погляди, – Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується зі своїм кумом Потапом

Потап показався з Настею Каменських у Києві

Зіркова пара позувала на тлі будівлі, що на Подолі. На фото репер постав в чорній сорочці до якої додав чорно-біле намисто. Своєю чергою Настя Каменських одягнула чорний піджак. Його вона поєднала з годинником та чорною сумкою Prada.

А без Подолу Київ неможливий,

– зазначив співак.

Реакція мережі

Під фото шанувальники написали, що пара має гарний вигляд.

"Такі гарні";

"Неймовірні";

"І без вас Київ неможливий! Такі котики, обожнюю вас";

"Класні";

"Дуже милі та гарні";

"Найгарніша пара українського шоубізнесу! Люблю вас".

Коли Потап повернувся в Україну