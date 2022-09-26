Після смерті Єлизавети II її найстарший син Чарльз III автоматично став королем Британії та Сполученого Королівства. Тож він перебрав на себе всі обов'язки монарха.

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Чарльз III зазнімкований з червоною валізою

Букінгемський палац опублікував фото Чарльза III у його кабінеті. Він задумано перебирав документи у червоній валізі, яка лежала поруч на кріслі. У скриньку зазвичай кладуть документи, які має розглянути суверен.

Червона валізка містить документи від урядових міністрів Великої Британії та королівств, а також від представників Співдружності та інших країн,

– повідомив палац.



Чарльз ІІІ з червоною валізкою / Фото з твітера королівської сім'ї

Нагадаємо, Єлизавету II поховали 19 вересня. Нещодавно Букінгемський палац показав фото надгробного каменю з каплиці, де похована королева. На ньому вигравіювано чотири імені: короля Георга VI, королеви-матері Єлизавети, Єлизавети II та принца Філіпа

Цю скриньку раніше отримувала Єлизавета II

Упродовж 70 років королева Єлизавета II отримувала документи у червоній валізі. Вона розглядала папери зі скриньки у всі дні окрім вихідних та Різдва. Востаннє її сфотографували з валізою напередодні свят, коли монархиня перебувала у Сандрінгемі.



Єлизавета ІІ з валізою / Фото з твітера королівської сім'ї

Інші фото Єлизавети ІІ з валізою / Фото з твітера королівської сім'ї