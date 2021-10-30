Попросила, щоб він мене покинув, – Ніна Матвієнко більше не живе разом з чоловіком

Відома українська співачка Ніна Матвієнко розповіла про складні стосунки з чоловіком. Як виявилося, вона більше не живе в одному домі з Петром Гончарем. Артистка попросила коханого "покинути її".

Українська співачка Ніна Матвієнко та її чоловік, Петро Гончар, вже 50 років перебувають у шлюбі. У відвертому інтерв'ю вона розповіла про складний період у їхніх стосунках.

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Ніна Матвієнко не живе з чоловіком

Тепер артистка та її чоловік живуть окремо. Ніна Матвієнко в будинку разом з Тонею та Арсеном Мірзояном, а Петро Гончар – на дачі, що за 60 кілометрів від Києва.

Я попросила чоловіка, щоб він мене покинув. Він вважав, що у нього є ще своє життя, яке він обрав. Не було ні скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже ніякого толку в будинку,

– заявила виконавиця.

"Я сказала йому: "Іди собі, живи на дачі. Малюй. Скажи людям, що я погана чи ще щось. Говори про мене, що хочеш“. І всі кажуть тепер, що він мене кинув", – додала вона.



Ніна Матвієнко з чоловіком / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

"Все життя була як чоловік"

Ніна Матвієнко зізналась, що більше не хотіла забезпечувати сім'ю й чоловіка. Тому в літньому віці вона вирішила зняти з себе цей тягар.

"Я все життя була, як чоловік, забезпечувала сім'ю. Так навіщо воно мені на старість? У нього ніколи не було грошей. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років. Але це була не його провина. Його батько був українським патріотом, збирав ікони, хоча в той самий час був комуністом, у нього забрали партійний квиток і потім, куди б мій чоловік не йшов, дивилися досьє: по суті, синові далі не було дороги через те, що сталося з батьком", – розповіла співачка.

Зірка зауважила, що відсутність зарплати в чоловіка не впливала на їхні стосунки. Бо спершу вона думала, що щастя – це тільки чоловік та діти.

Але чоловік — це коли ви поєднуєте свою роботу, коли він може тебе замінити. А він декілька разів дуже підводив мене. У мені всередині щось обривалося,

– поділилась Ніна Митрофанівна.

"Якось діти хворіли, а мені треба було йти на концерт ідеологів. Я йду на репетицію, а чоловік мене наздоганяє і каже: "Я не сидітиму з дітьми. Вони хворіють, ти сиди з ними сама“. Через те, що я не прийшла на той концерт, 16 років була невиїзною за кордон", – додала Матвієнко.