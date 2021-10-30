Українська фехтувальниця та спортсменка Ольга Харлан та її бойфренд Луїджі Самеле знялися у фотосесії для українського глянцю. Вони змінили кілька образів й позували на тлі неба.

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Ольга Харлан знялась у фотосесії з бойфрендом

Закохана пара не соромилась демонструвати почуття: спортсмени усміхалися, ніжно трималися за руки та обіймалися. Для одного з образів Ольга Харлан одягнула молочний светр, світлу мініспідницю та чорний пуховик. Вона поєднала вбрання з високими шкіряними чоботами. Італієць Луїджі приміряв світлі штани та светр, а також синю куртку.



Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото Elle

В іншому образі Ольга Харлан постала більш жіночною та елегантною. Вона позувала у чорній мініспідниці та бежевому пальті. Аутфіт доповнював білий шарф. Родзинкою стали світло-коричневі гольфи під черевики з крокодилячої шкіри на шнурівці.

Волосся олімпійської чемпіонки було розпущене та вкладене легкими хвилями, а обличчя підкреслював легкий макіяж.



Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото Elle

Пара розповіла про стосунки на відстані

Ольга Харлан живе на дві країни, адже її коханий – італієць. Утім, через це вона не планує назовсім переїжджати до Італії.

Україна — мій дім, і я планую залишатися тут. Так, я хочу проводити більше часу з Луїджі, тому часто літаю до Італії. Натомість в Україні вся моя сім’я, друзі, тому буде дуже важко покинути рідні місця,

– зізналась Ольга.

Однак спортсмени намагаються якнайбільше проводити часу разом. У них навіть з'явилися мінітрадиції, яких дотримуються. Луїджі розповів, що любить грати на фортепіано, а Ольга – малювати. Також пара любить готувати разом.



Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото Elle

"Частіше за все ми проводимо час удома, відпочиваємо на дивані та переглядаємо наш улюблений серіал. У нас є мінітрадиція: щоп’ятниці ми їмо піцу, коли я знаходжусь в Італії, і обов’язково перед тим, як я відлітаю до України. Для мене це найкращий спосіб провести час із коханою людиною, адже в нас доволі активний спосіб життя", – розповіла фехтувальниця.

За словами чемпіонки, її ідеальне побачення може бути будь-де й будь-коли, головне, щоб з коханою людиною. Натомість італієць Луїджі розповів, як він бачить бездоганне побачення.

Наше найкраще побачення для мене — це насолоджуватися хорошим фільмом на дивані, смакуючи піцу. Це наша улюблена їжа після довгого та важкого тренувального тижня,

– поділився Самеле.

Зазначимо, Ольга Харлан продовжує участь у "Танцях з зірками". Луїджі Самеле розповідав, що радий, що його кохана зможе втілити мрію, адже раніше вона захоплювалась бальними танцями. Але італієць додав, що буде ревнувати дівчину до партнера.