Попри заборону в'їзду: Моргенштерн вкотре зібрався в Україну з концертами

Російський репер Моргенштерн планує кілька концертів в Україні. Зокрема, у листопаді 2021 року він хоче виступити в Києві, Запоріжжі та Харкові. Все це попри те, що артист перебуває у "чорному списку".

Російський виконавець Моргенштерн, відомий скандальними витівками та забороною в'їзду, може приїхати з концертами до України. Інформація про його квитки є на сайті компанії-дистриб'ютора.

Дивіться також Моргенштерн переконаний, що через кілька років зможе посунути Путіна з поста президента

Моргенштерн зібрався до України

Репер планує виступити з концертами у листопаді:

13 листопада – Запоріжжя,

15 листопада – Харків,

16 листопада – Київ, "Палац Спорту".

Зазначимо, що на концертах Моргенштерна встановлені обмеження. Послухати артиста зможуть лише ті, кому виповнилося 16 років.

Анонсовані концерти попри заборонений в'їзд

На червень 2021 року Моргенштерн ще минулого року запланував концерти в Україні. Однак вони так і не відбулися – артист заявив, що йому страшно сюди їхати.

28 квітня виконавця внесли у список осіб, що загрожують національній безпеці України. Відповідно, йому заборонили в'їзд. СБУ пояснила, що таке рішення прийняли через те, що Моргенштерн пропагує культ насильства та жорстокості, а також вживає й поширює наркотики.

Репер не мовчав, а подав позов до ОАСК з вимогою прибрати його з "чорного списку". Наразі справу розглядають, але заборона в'їзду до України досі діє.

Попри це, Моргенштерн на початку липня заявив, що приїхав до України разом зі своєю дівчиною. Вони зробили фото на тлі соняшників.

Також артист нещодавно дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де розповів про ставлення до Зеленського та українців.

Додамо: ціна квитків становить від