Попри заборону в'їзду: Моргенштерн вкотре зібрався в Україну з концертами
8 вересня 2021 , 14:48Читать новость на русском
Джерело:Kontramarka
Російський репер Моргенштерн планує кілька концертів в Україні. Зокрема, у листопаді 2021 року він хоче виступити в Києві, Запоріжжі та Харкові. Все це попри те, що артист перебуває у "чорному списку".
Російський виконавець Моргенштерн, відомий скандальними витівками та забороною в'їзду, може приїхати з концертами до України. Інформація про його квитки є на сайті компанії-дистриб'ютора.
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Моргенштерн зібрався до України
Репер планує виступити з концертами у листопаді:
- 13 листопада – Запоріжжя,
- 15 листопада – Харків,
- 16 листопада – Київ, "Палац Спорту".
Зазначимо, що на концертах Моргенштерна встановлені обмеження. Послухати артиста зможуть лише ті, кому виповнилося 16 років.Додамо: ціна квитків становить від 690 до 4490 гривень.
Анонсовані концерти попри заборонений в'їзд
- На червень 2021 року Моргенштерн ще минулого року запланував концерти в Україні. Однак вони так і не відбулися – артист заявив, що йому страшно сюди їхати.
- 28 квітня виконавця внесли у список осіб, що загрожують національній безпеці України. Відповідно, йому заборонили в'їзд. СБУ пояснила, що таке рішення прийняли через те, що Моргенштерн пропагує культ насильства та жорстокості, а також вживає й поширює наркотики.
- Репер не мовчав, а подав позов до ОАСК з вимогою прибрати його з "чорного списку". Наразі справу розглядають, але заборона в'їзду до України досі діє.
- Попри це, Моргенштерн на початку липня заявив, що приїхав до України разом зі своєю дівчиною. Вони зробили фото на тлі соняшників.
- Також артист нещодавно дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де розповів про ставлення до Зеленського та українців.