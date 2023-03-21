Дуже за тобою сумую, – Пономарьов та Мозгова привітали спільну доньку з 25-річчям

Олександр Пономарьов та Олена Мозгова розлучені, але виховують спільну доньку Євгенію. 20 березня дівчині виповнилось вже 25 років.

Український музикант Олександр Пономарьов та продюсерка Олена Мозгова опублікували зворушливі дописи на своїх сторінках. Вчора, 20 березня, у їхньої спільної доньки Євгенії був день народження.

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Пономарьов та Мозгова привітали доньку

Олександр Пономарьов привітав доньку та опублікував милий фотоколаж, на якому і архівні, і більш сучасні кадри з Євгенією.

Моїй Євгенії сьогодні 25! Ого! Многая і благая літа, здоровою, щасливою і з Божим благословенням,

– написав Пономарьов.



Пономарьов з донькою / Фото з інстаграму співака

Олена Мозгова також зачарувала фанів архівним знімком з донькою. "Моє сонечко, моя Євгенія! З Днем народження, моя красуне! Будь щаслива! Ти виросла дуже достойною, шляхетною людиною. Ти красива і внутрішньо і зовні, а це велика рідкість. Не розгуби це в собі. Дуже за тобою скучила… Люблю тебе. Назавжди і безумовно".



Олена Мозгова з донькою / Фото з фейсбуку Мозгової