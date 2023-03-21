Український музикант Олександр Пономарьов та продюсерка Олена Мозгова опублікували зворушливі дописи на своїх сторінках. Вчора, 20 березня, у їхньої спільної доньки Євгенії був день народження.
Читайте також Живіт стирчав завжди, – Наталка Денисенко різко звернулася до фанів, які назвали її вагітною
Пономарьов та Мозгова привітали доньку
Олександр Пономарьов привітав доньку та опублікував милий фотоколаж, на якому і архівні, і більш сучасні кадри з Євгенією.
Моїй Євгенії сьогодні 25! Ого! Многая і благая літа, здоровою, щасливою і з Божим благословенням,
– написав Пономарьов.
Пономарьов з донькою / Фото з інстаграму співака
Олена Мозгова також зачарувала фанів архівним знімком з донькою. "Моє сонечко, моя Євгенія! З Днем народження, моя красуне! Будь щаслива! Ти виросла дуже достойною, шляхетною людиною. Ти красива і внутрішньо і зовні, а це велика рідкість. Не розгуби це в собі. Дуже за тобою скучила… Люблю тебе. Назавжди і безумовно".
Олена Мозгова з донькою / Фото з фейсбуку Мозгової
- Нагадаємо, лиш місяць тому святкував день народження молодший син Олександра Пономарьова Сашко. Йому виповнилося 16 років 15 лютого. Музикант також ділився архівними й зворушливими кадрами з хлопцем.
- Зауважимо, що нещодавно Олена Мозгова перенесла операцію. Вона показувала фото з лікарняної палати, але про недугу не розповідала. Продюсерка зазначила, що це було сплановане, а не термінове хірургічне втручання.