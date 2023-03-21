Український музикант Олександр Пономарьов та продюсерка Олена Мозгова опублікували зворушливі дописи на своїх сторінках. Вчора, 20 березня, у їхньої спільної доньки Євгенії був день народження.

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Пономарьов та Мозгова привітали доньку

Олександр Пономарьов привітав доньку та опублікував милий фотоколаж, на якому і архівні, і більш сучасні кадри з Євгенією.

Моїй Євгенії сьогодні 25! Ого! Многая і благая літа, здоровою, щасливою і з Божим благословенням,

– написав Пономарьов.



Пономарьов з донькою / Фото з інстаграму співака

Олена Мозгова також зачарувала фанів архівним знімком з донькою. "Моє сонечко, моя Євгенія! З Днем народження, моя красуне! Будь щаслива! Ти виросла дуже достойною, шляхетною людиною. Ти красива і внутрішньо і зовні, а це велика рідкість. Не розгуби це в собі. Дуже за тобою скучила… Люблю тебе. Назавжди і безумовно".



Олена Мозгова з донькою / Фото з фейсбуку Мозгової