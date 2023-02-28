Українська продюсерка Олена Мозгова потрапила в лікарню, про що стало відомо після її фото на особистій сторінці. Вона показала світлину з катетером та повідомила, що вийшла з наркозу.
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Олена Мозгова пережила операцію
Все буде добре. З наркозу вийшла. Всім здоров'я,
– лаконічно написала продюсерка.
Олена Мозгова в лікарні / Фото з фейсбуку продюсерки
Олена Мозгова приховала деталі, через які опинилась у лікарні. Та згодом стало відомо, що вона перенесла операцію. У коментарях продюсерка зазначила, що це було сплановане, а не термінове хірургічне втручання. Вона додала, що готова продовжити волонтерську діяльність та показала свій знімок з палати.
"І поки я тут лежу в лікарні, але думками вже вдома, бо частина одягу для поранених прийшла, сьогодні доїдуть шкарпетки і можна відправляти все разом у шпиталь. Там чекають. І тому ранком, після огляду помчу додому відправити то все".
Олена Мозгова в лікарні / Фото з фейсбуку продюсерки
Про операцію повідомила подруга Олени Вікторія, яка захопилась її стійкістю. "От знала, що в неї сьогодні операція. "Вийдете з наркозу, напишіть". От, що пише і присилає після наркозу. "Завтра прийде одежа хлопцям і зразу відправлю до госпіталів". Вона – це моє сонечко, чи мій partner in crime – Олена Мозгова! Напевно, вона божевільна, скажете ви, ні, вона – нереальна! Це людина в лікарні після операції. Це жінка, яка за три дні все вирішила і зробила!".
- Зауважимо, що Олена Мозгова зізнавалась про хворобу Лайма, яку в неї діагностували у 2021 році. Продюсерка розповідала, що біль був нестерпний, жодні ліки надовго не допомагали. Згодом лікування покращило стан здоров'я Олени.
- Додамо, нещодавно складну операцію перенесла українська реперка Alyona Alyona. Вона натякала, що госпіталізацію спричинило самолікування, тому закликала підписників не вдаватися до цього. Після дня в лікарні артистка почувалася добре.