Щоб довести, що не вагітна, Наталка Денисенко показала фігуру в розстебнутих джинсах. Зірка пояснила, що талія в неї не осина, але тіло своє вона любить.

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Наталка Денисенко відповіла фанам, які назвали її вагітною

Люди, перестаньте мені писати що я вагітна! Це мінімум некоректно! Я не вагітна. Живіт у мене стирчав завжди, і на фото я просто його не втягнула. У мене гарна широка грудна клітка – дісталася від тата, як і мої круглі сіднички. Не у всіх може бути прес і тоненька талія. Я люблю таке своє тіло,

– прокоментувала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко на тлі чуток про вагітність / Скриншот з відео

Акторка прокоментувала конкретне фото, де "здається, що там щось", і запевнила, що це просто невдалий ракурс: "У такому ракурсі я закриваю рукою вигин талії, плече повернуте, живіт і діафрагма вперед". Тож вона порадила підписникам бути тактовнішими, адже їхні теорії могли ранити її або довести до жорсткої дієти.

Уявіть, наприклад, якби я не могла завагітніти або навпаки приховувала вагітність, а мені почали всі писали: "Ви вагітна?" Або я б комплексувала щодо фігури і після цих питань сіла на нездорову дієту? Будьте екологічніші! І не тільки зі мною,

– написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко на тлі чуток про вагітність / Фото з інстаграм-сторіс акторки

До речі, лише минулого тижня Наталка Денисенко заступалася за зіркову подругу Ксенію Мішину. Її критикували за схуднення до 48 кілограмів, бо це, на думку деяких, "суповий набір і нездорова худоба". У той час як акторка вважає таку вагу найкращою своєю формою за 33 роки життя.