Чому померла Єлизавета II: з'явилось офіційне свідоцтво про смерть

Через три тижні після смерті британської королеви Єлизавети II офіційні відомства оприлюднили причину її смерті. Як сказано у свідоцтві про смерть, вона "померла від старості".

Запис у Національному реєстрі Шотландії опублікували сьогодні, 29 вересня. Його підписала донька королеви – принцеса Анна, яка була з матір'ю у її останній день життя.

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Зокрема повідомляється, що королева померла від "старості" о 15.10 8 вересня. Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс повідомляла, що дізналась про спочинок королеви о 16:30. Смерть покійної королеви була зареєстрована в Абердінширі 16 вересня 2022 і тепер є надбанням громадськості.



Свідоцтво про смерть Єлизавети II / Фото The Telegraph

Зокрема сертифікат підтвердив, що деякі з близьких родичів королеви все ще були у дорозі до замку Балморал у Шотландії, коли померла Єлизавета II. Серед них – принц Вільям, принц Ендрю, принц Едуард і графиня Уессекська, які приземлилися в Абердіні о 15:50, а в замок прибули близько 17:00. Теж саме стосується принца Гаррі, який прибув окремо. З королевою на момент її смерті були лише принцеса Анна та принц Чарльз – спадкоємець та новий король Великої Британії.

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