Чому померла Єлизавета II: з'явилось офіційне свідоцтво про смерть
Джерело:The Telegraph
Через три тижні після смерті британської королеви Єлизавети II офіційні відомства оприлюднили причину її смерті. Як сказано у свідоцтві про смерть, вона "померла від старості".
Запис у Національному реєстрі Шотландії опублікували сьогодні, 29 вересня. Його підписала донька королеви – принцеса Анна, яка була з матір'ю у її останній день життя.
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Зокрема повідомляється, що королева померла від "старості" о 15.10 8 вересня. Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс повідомляла, що дізналась про спочинок королеви о 16:30. Смерть покійної королеви була зареєстрована в Абердінширі 16 вересня 2022 і тепер є надбанням громадськості.
Свідоцтво про смерть Єлизавети II / Фото The Telegraph
Зокрема сертифікат підтвердив, що деякі з близьких родичів королеви все ще були у дорозі до замку Балморал у Шотландії, коли померла Єлизавета II. Серед них – принц Вільям, принц Ендрю, принц Едуард і графиня Уессекська, які приземлилися в Абердіні о 15:50, а в замок прибули близько 17:00. Теж саме стосується принца Гаррі, який прибув окремо. З королевою на момент її смерті були лише принцеса Анна та принц Чарльз – спадкоємець та новий король Великої Британії.
Єлизавета II померла: головне
- Про погіршення здоров'я королеви палац повідомив 8 вересня вдень, після чого туди активно почали з'їжджатись рідні королеви.
- Вона перебувала у Шотландії, у замку Балморал, де любила проводити канікули. Саме там вона прийняла нового прем'єр-міністра Ліс Трасс за 2 дні до своєї смерті.
- Ввечері стало відомо, що королева померла вдень. Після цього була запущена "операція" під назвою "Лондонський міст"
- Похорон королеви відбувся 19 вересня у Лондоні. Її поховали у Віндзорському замку у каплиці Святого Георгія поруч з чоловіком та її татом, матір'ю та сестрою.