Похорон Її Величності відбувся 19 вересня. З королевою прощався увесь світ, люди збиралися на вулицях Лондона, щоб провести королеву в останню путь. Тепер королівська родина поступово ділиться новими подробицями того дня.

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Перше фото місця поховання Єлизавети II

На фото, яке поширив Букінгемський палац у соціальних мережах, видно надгробний камінь. На ньому вигравіювано чотири імені: короля Георга VI, королеви-матері Єлизавети, Єлизавети II та принца Філіпа.

Тіло королеви спочиває разом з найріднішими у меморіальній каплиці короля Георга VI. Нині там є багато квітів. Також у цій каплиці похована сестра Єлизавети II – принцеса Маргарет.

Минулого року чоловіка королеви – принца Філіпа поховали у Королівському склепі в каплиці Святого Георгія. Після смерті Єлизавети II відбулося перепоховання. Його тіло перенесли в Меморіальну каплицю, щоб він спочивав поруч з дружиною.

Перше фото місця поховання Єлизавети II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Після смерті Її Величності королівський палац також оприлюднив рідкісне фото, на якому королева зображена з чоловіком, батьками та сестрою. Так у Букінгемі повідомили про завершення процесії похорону Єлизавети II.