Пішла епоха: найяскравіші фото королеви Єлизавети II за 96 років життя
8 вересня вдень померла Її Величність королева Єлизавета II. Ми зібрали для вас найяскравіші та найзнаковіші фото монархині, яка правила 70 років.
У Великій Британії сумують через відхід королеви Єлизавети II. Монархиня правила Сполученим Королівством рекордні 70 років. У матеріалі 24 каналу пропонуємо переглянути найяскравіші фото Її Величності.
Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років
- Члени королівської родини спустошені втратою. У соціальних мережах вони публікують фото королеви.
- Принц Чарльз та герцогиня Камілла тепер – король Карл III та королева-консорт.
- Над Букінгемським палацом приспустили прапор Великої Британії, на воротах палацу розмістили оголошення про смерть королеви.
Найзнаковіші та найяскравіші фото королеви
Юна Єлизавета з батьком / Фото з пінтересту
Шлюб Єлизавети та Філіпа / Фото з пінтересту
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Парадний портрет / Фото з пінтересту
Коронація Єлизавети / Фото Getty Images
Промовистий кадр у мантії / Фото з пінтересту
Єлизавета ІІ з чоловіком, сином та онуком / Фото з пінтересту
Різдвяне фото королеви зі сім'єю / Фото з інстаграму
Королева з парасолькою / Фото Getty
Платиновий ювілей правління Єлизавети / Фото з інстаграму