Пішла епоха: найяскравіші фото королеви Єлизавети II за 96 років життя

8 вересня 2022 , 22:22
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8 вересня вдень померла Її Величність королева Єлизавета II. Ми зібрали для вас найяскравіші та найзнаковіші фото монархині, яка правила 70 років.

У Великій Британії сумують через відхід королеви Єлизавети II. Монархиня правила Сполученим Королівством рекордні 70 років. У матеріалі 24 каналу пропонуємо переглянути найяскравіші фото Її Величності.

Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

  • Члени королівської родини спустошені втратою. У соціальних мережах вони публікують фото королеви.
  • Принц Чарльз та герцогиня Камілла тепер – король Карл III та королева-консорт.
  • Над Букінгемським палацом приспустили прапор Великої Британії, на воротах палацу розмістили оголошення про смерть королеви.

Найзнаковіші та найяскравіші фото королеви


Юна Єлизавета з батьком / Фото з пінтересту


Шлюб Єлизавети та Філіпа / Фото з пінтересту

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Парадний портрет / Фото з пінтересту
 


Коронація Єлизавети / Фото Getty Images

Єлизавета ІІ з сестрою, принцесою Маргарет / Фото Getty Images


Промовистий кадр у мантії / Фото з пінтересту


Єлизавета ІІ з чоловіком, сином та онуком / Фото з пінтересту

Єлизавета ІІ з чоловіком / Фото Getty


Різдвяне фото королеви зі сім'єю / Фото з інстаграму 


Королева з парасолькою / Фото Getty
 

Платиновий ювілей правління Єлизавети / Фото з інстаграму
 

Автор: Марія Касій