"Бажаною гостею не буде": Чарльз ІІІ сказав принцу Гаррі їхати до Єлизавети II без Меган Маркл

Члени королівської родини почали з'їжджатись до Шотландії, як тільки дізналися про погіршення самопочуття Єлизавети II. Але принц Гаррі приїхав без Меган Маркл - читайте, чому.

Через новину про погіршення самопочуття королеви, у замок Балморал почали з'їжджатися члени королівської сім'ї. Туди вирушив і принц Гаррі, – спершу повідомлялось, що він їде з Меган Маркл.

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Чому Гаррі приїхав у Шотландію без Меган

Згодом стало відомо, що принц Гаррі прощатиметься з бабусею без дружини. Як пишуть ЗМІ, король Чарльз зателефонував синові та попросив його прибути самому.

Карл III сказав Гаррі, що Меган було б неправильно та недоречно перебувати у Балморалі у такий глибоко сумний час. Гаррі передали, що Кейт Міддлтон також не поїде, а кількість присутніх має бути обмежена найближчими родичами. Король дуже чітко дав зрозуміти, що Меган бажаною гостею не буде,

– пишуть інсайдери.

Джерела додають, що дехто й взагалі не хотів кликати принца Гаррі. "Досить складно проводити надто багато часу з кимось, кого ви знаєте, і хто збирається опублікувати відверту книгу про вас".

Принц Гаррі приїхав до Балморалу 8 вересня, але не встиг побачитися з бабусею до її смерті. Як розповідають пасажири рейсу, з якими їхав королівський онук, його стан був невтішним.

Він майже не рухався протягом усього годинного польоту і явно розмірковував про свою бабусю. Було так сумно бачити його без інших членів королівської родини, які б могли його втішити,

– казали люди.



Принц Гаррі / Sky News