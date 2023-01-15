Пішов з життя відомий грузинський артист Вахтанг Кікабідзе. Він був автором пісень, актором, режисером, сценаристом та естрадним співаком.

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Помер Вахтанг Кікабідзе

Про втрату повідомило грузинське видання 15 січня. Наразі деталі його смерті невідомі. Однак у Вахтанга Костянтиновича довгий час були проблеми зі здоров'ям. Він перебував на постійному діалізі (очищення крові, що використовують при нирковій недостатності). У листопаді 2021 він приїздив до Києва, маючи катетер у горлі.

Що відомо про Вахтанга Кікабідзе

Грузинська знаменитість народився у Тбілісі, де навчався та здобув вищу освіту.

Кар'єра кіноактора та сценариста

Він дебютував у кіно у 1966 році, знявшись у фільмі "Зустріч у горах". Мав ролі у стрічках "Не журись!", "Мелодії Верійського кварталу" та "Міміно", що отримав Державну премію СРСР. Серед інших фільмів та серіалів у творчості Вахтанга Костянтиновича були такі:

1970 – "Орера, повний вперед!";

1971 – "Я, слідчий";

1984 – "ТАРС уповноважений заявити...";

1994 – "Веселенька поїздка".

За своїм сценарієм Кікабідзе зняв комедію в чотирьох новелах "Будь здоровий, дорогий!" (1981), а також фільм "Чоловіки і всі інші" (1985).

Кар'єра співака

У 1966 році Вахтанг Кікабідзе прийшов в ансамбль "Орера", де був вокалістом та грав на ударних. Виконавець популярних пісень "Чіто Гвріто", "Мої роки – моє багатство", "Проводи любові" та багато інших.

Має безліч нагород, лауреат багатьох конкурсів, Народний артист Грузинської РСР, почесний громадянин Тбілісі.

Родина та особисте життя

Мати Вахтанга Костянтиновича – Манана Багратіоні, походила з грузинського князівського роду. Вона була відомою співачкою. Батько працював журналістом і був військовим.

Дружина Вахтанга Кікабідзе Ірина була примою-балериною Тбіліського театру опери та балету та заслуженою артисткою Грузії. Вона померла від тривалої хвороби 11 жовтня 2021 року.

У Вахтанга Кікабідзе залишилося двоє дітей та троє онуків. Прийомна донька Марина Сагарадзе – акторка Тбіліського академічного театру імені Шота Руставелі. Син Костянтин Кікабідзе – художник, зараз живе в Канаді.

Позиція щодо вторгнення в Грузію та щодо війни в Україні

Вахтанг Кікабідзе здобув славу та популярність за часи СРСР, але він відмовився від концертів у Росії та "Ордена Дружби" після того, як країна вдерлась у Грузію у 2008 році. "Я міг би цього не робити, але мені було б соромно дивитися на себе в дзеркало і спілкуватися зі своїми онуками", – казав тоді Кікабідзе.

Після вторгнення Росії в Україну у 2014 році та окупації Криму він звернувся з підтримкою до українців. Навесні 2015 року він дав сольний концерт в Києві і присвятив виступ пам'яті Небесної сотні. У липні 2019 року грузин виступав на Донбасі (зокрема, у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному) на честь 5-річчя визволення від російсько-терористичних загарбників. У 2021 році він разом з Катериною Бужинською записав відеопривітання з Днем Незалежності України.

Вахтанг Кікабідзе підтримав Україну і тоді, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

Ця мерзенна війна виходить з хворої голови. Геноцид – це страшна річ, це такий злочин, який карається дуже серйозно,

– казав він.

Виконавець висловлювався про українських та грузинських зірок, які продовжували на той час їздити в Росію для заробітку. "Те ж відбувається і в нас. Мені це не подобається, тому що не можна іти співати й танцювати у того, хто тебе б'є", – ділився Кікабідзе.