Відомий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе днями завітав до України. Він розповів, що думає про артистів, які виступають в Росії.
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"Не можна співати у того, хто тебе б'є"
Вахтанг Кікабідзе зауважив, що музиканти, які їздять до країни-агресора, чинять неправильно. Він додав, що такі "зірки" є і в Грузії, однак з ними співак не підтримує спілкування.
Я вважаю, що вони (артисти, – Showbiz 24), не повинні. Вони повинні вимагати від свого уряду, щоби в них була робота… Щось треба вигадати, щоб вони не їздили. Те ж відбувається і в нас. Мені це не подобається, тому що не можна іти співати й танцювати у того, хто тебе б'є,
– наголосив Кікабідзе.
Музикант підкреслив, що з 2008 року він не проводив концерти в Росії. Хоч там він мав та й має чималу популярність.
"Я у 2008 році сказав, що моєї ноги не буде в Росії. Уже 12 років я в жодному з російських міст не був… Стільки листів надходить, величезна кількість, але ні", – додав артист.
Позиція Кікабідзе щодо України
- Після окупації Росією Криму та Сходу України Вахтанг Кікабідзе підтримав українців.
- Навесні 2015 року він дав сольний концерт в Києві у межах всеукраїнського туру. Цей виступ він присвятив пам'яті Небесної сотні.
- У липні 2019 року грузин виступав на Донбасі (зокрема, у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному) на честь 5-річчя визволення від російсько-терористичних загарбників.
- У 2021 році він разом з Катериною Бужинською записав відеопривітання з Днем Незалежності України.