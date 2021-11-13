Відомий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе днями завітав до України. Він розповів, що думає про артистів, які виступають в Росії.

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"Не можна співати у того, хто тебе б'є"

Вахтанг Кікабідзе зауважив, що музиканти, які їздять до країни-агресора, чинять неправильно. Він додав, що такі "зірки" є і в Грузії, однак з ними співак не підтримує спілкування.

Я вважаю, що вони (артисти, – Showbiz 24), не повинні. Вони повинні вимагати від свого уряду, щоби в них була робота… Щось треба вигадати, щоб вони не їздили. Те ж відбувається і в нас. Мені це не подобається, тому що не можна іти співати й танцювати у того, хто тебе б'є,

– наголосив Кікабідзе.

Музикант підкреслив, що з 2008 року він не проводив концерти в Росії. Хоч там він мав та й має чималу популярність.

"Я у 2008 році сказав, що моєї ноги не буде в Росії. Уже 12 років я в жодному з російських міст не був… Стільки листів надходить, величезна кількість, але ні", – додав артист.

Позиція Кікабідзе щодо України