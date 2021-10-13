Померла дружина Вахтанга Кікабідзе Ірина Кебадзе

Про відхід у вічність Ірини Кебадзе сповістив директор її чоловіка Вахтанга – Олег Толмачов. Інший продюсер Кікабідзе розповів, що Ірина довгий час хворіла і погано себе почувала. У жінки розвинувся склероз й інші проблеми, які дуже зіпсували її здоров'я.
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Сам Вахтанг Кікабідзе ще не коментував факт смерті дружини, однак відомо, що невдовзі її поховають. Пара прожила у шлюбі 56 років й має спільного сина Константина. У Ірини від попереднього шлюбу є донька Марина, яку після їх одруження вдочерив Кікабідзе.
Вахтанга Кікабідзе та Ірина Кебадзе / Фото з фейсбуку доньки Марини