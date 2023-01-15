Кікабідзе за своє життя встиг побувати в ролі автора пісень, актора, режисера, сценариста та естрадного співака. 24 Канал розповідає про життя відомого грузина та його любов до України.

Увага Помер Вахтанг Кікабідзе – легендарний грузинський артист

Біографія артиста

Вахтанг Костянтинович Кікабідзе народився 19 липня 1938 року в Тбілісі. У 1955 році закінчив місцеву школу та розпочав навчання в Тбіліському університеті. У 1959 році став працювати у Тбіліській філармонії. У 1961-1963 роках навчався в Тбіліському інституті іноземних мов.

Згодом Кікабідзе отримав свою першу роль у кіно. Дебютним фільмом став "Зустріч в горах". У 1969 році знявся у фільмі "Не журись!" та отримав приз за кращу чоловічу роль Міжнародного кінофестивалю в Картахені.

Кікабідзе прославився також як співак. Він був виконавцем великої кількості популярних пісень: "Чіто Гвріто", "Мої роки – моє багатство" тощо.

Сім'я артиста

Батько Вахтанга – молодший лейтенант Костянтин Миколайович Кікабідзе (1906 – 1942), пропав безвісти в грудні 1942 року під Керчю, походив з імеретинського дворянського роду, працював журналістом.

Мати актора – Манана Костянтинівна Багратіоні, з грузинського князівського роду Багратіоні-Давітішвілі. Вона також була відомою співачкою.

Дружина – Ірина Григорівна Кебадзе, відома прима-балерина Тбіліського академічного оперного театру. Додамо, що Ірина Кебадзе померла 11 жовтня 2021 року. Ірина довгий час хворіла і погано себе почувала. У жінки розвинувся склероз й інші проблеми, які дуже зіпсували її здоров'я. За свої кар'єрні досягнення Ірина Кебадзе отримала звання заслуженої артистки Грузії.

У Вахтанга Кікабідзе залишилось двоє дітей: прийомна дочка Марина Сагарадзе – акторка Тбіліського академічного театру імені Шота Руставелі та син Костянтин Кікабідзе – відомий художник.

Позиція щодо України

Із 2008 року Кікабідзе не відвідував Росію у зв'язку із її вторгненням в Грузію. Також він відмовився від російського ордену Дружби.

У 2013 році грузинський артист отримав звання народного артиста України.

Ще у 2014 році Вахтанг Кікабідзе активно підтримував Україну, засудивши дії Росії. Тоді актор заявляв, що якби був молодим, то долучився б до антитерористичної операції на Сході. 2015 році Кікабідзе виступив у Києві, присвятивши концерт пам'яті Небесної сотні.

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А з початку повномасштабного вторгнення він спрямував кошти від концерту в Батумі на допомогу 26-й артилерійській бригаді імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ ЗСУ.

На кошти від концерту артист придбав мікроавтобус із сухпайками для українських військових.

Актор поділився думкою про те, що ця мерзенна війна, яку розпочала Росія, закінчиться поразкою для росіян. Кікабідзе називає Володимира Путіна "політиком чорної сили" і заявляє, що Росії потрібна "свіжа кров" та зміна влади.

Варто додати, що саме Радянський Союз приніс Кікабідзе славу і гроші. Але артист всім серцем ненавидів Кремль.