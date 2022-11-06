Помер співак і репер Аарон Картер: його знайшли мертвим у ванній

У Ланкастері помер 34-річний американський музикант Аарон Картер. Його знайшли мертвим у ванній кімнаті, але причина смерті досі невідома.

Співак та репер Аарон Картер помер у віці 34 років. Американський виконавець став відомий у 2000-х роках після релізу пісні Aaron's Party.

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Помер Аарон Картер

Музиканта знайшли мертвим у його будинку в Ланкастері, штат Каліфорнія, у неділю 6 листопада зранку. Як повідомляють певні джерела, Аарона побачили у ванній. Однак детективи ще не повідомляють причини смерті – наразі йде слідство, будинок обгороджений запобіжною стрічкою, працюють медики та поліціянти.

Зараз дуже поганий час, ми намагаємося з'ясувати, що сталося і в чому причина. Ми так само засмучені, як і всі, і сподіваємося, що шанувальники зможуть подумати та помолитися за його родину,

– кажуть представники музиканта.

Чим відомий Аарон Картер

, вночі 1 листопада у Г'юстоні застрелили репера Takeoff . Трагедія сталась у боулінг-клубі.