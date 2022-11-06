Співак та репер Аарон Картер помер у віці 34 років. Американський виконавець став відомий у 2000-х роках після релізу пісні Aaron's Party.
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Помер Аарон Картер
Музиканта знайшли мертвим у його будинку в Ланкастері, штат Каліфорнія, у неділю 6 листопада зранку. Як повідомляють певні джерела, Аарона побачили у ванній. Однак детективи ще не повідомляють причини смерті – наразі йде слідство, будинок обгороджений запобіжною стрічкою, працюють медики та поліціянти.
Зараз дуже поганий час, ми намагаємося з'ясувати, що сталося і в чому причина. Ми так само засмучені, як і всі, і сподіваємося, що шанувальники зможуть подумати та помолитися за його родину,
– кажуть представники музиканта.
Чим відомий Аарон Картер
- Аарон Картер – молодший брат Ніка Картера, лідера знаменитого гурту Backstreet Boys. Часто він виступав на розігрівах перед концертом бойз-бенду.
- Згодом він розпочав сольну кар'єру, його другий альбом Aaron's Party (Come Get It) вийшов у 2000 році і тричі став платиновим.
- Аарон мав проблеми із залежністю – вживав алкоголь, мав скандали через ймовірне зберігання наркотиків. Однак останні роки він боровся з цим та нічого не вживав.
- Аарон Картер у 2021 році став батьком сина Прінса.