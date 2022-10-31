Напередодні Геловіну у столиці Південної Кореї почались масові святкування. Утворилась тиснява, через яку загинуло багато людей.

Читайте також Глибоко вражені та засмучені, – король Чарльз III відреагував на трагедію у Сеулі

Корейський співак помер у Сеулі

Як виявилось, через тисняву постраждав відомий корейський співак, актор та учасник реаліті-шоу Produce 101 Лі Джихан. Йому було 24 роки.

Інформацію про смерть корейської знаменитості підтвердили два агентства, які співпрацювали з Лі – 935 Entertainment та 9Ato Entertainment. Колишні учасники реаліті-шоу висловили співчуття у соціальних мережах.

Що відомо про трагедію в Сеулі

Цього року у столиці Південної Кореї вперше за кілька років була можливість відсвяткували Геловін без коронавірусних обмежень – це й викликало ажіотаж.

Свідки повідомили, що велика група людей ринула до спуску завширшки 4 метри, а це спричинило тисняву. Кількість загиблих – принаймні 151 особа. У Південній Кореї триває жалоба до 5 листопада.