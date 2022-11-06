Певец и рэпер Аарон Картер скончался в возрасте 34 лет. Американский исполнитель стал известен в 2000-х годах после релиза песни Aaron's Party.
К слову Корейский певец Ли Джихан скончался во время давки в Сеуле
Умер Аарон Картер
Музыканта обнаружили мертвым в его доме в Ланкастере, штат Калифорния, в воскресенье 6 ноября утром. Как сообщают источники, Аарона увидели в ванной. Однако детективы еще не сообщают причины смерти – сейчас идет следствие, дом огорожен предохранительной лентой, работают медики и полицейские.
Сейчас очень плохое время, мы пытаемся выяснить, что произошло и в чем причина. Мы так же расстроены, как и все, и надеемся, что поклонники смогут подумать и помолиться за его семью,
– говорят представители музыканта.
Чем известен Аарон Картер
- Аарон Картер – младший брат Ника Картера, лидер знаменитой группы Backstreet Boys. Часто он выступал на разогревах перед концертом бойз-бэнда.
- Со временем он начал сольную карьеру, его второй альбом Aaron's Party (Come Get It) вышел в 2000 году и трижды стал платиновым.
- Аарон имел проблемы с зависимостью – употреблял алкоголь, имел скандалы из-за вероятного хранения наркотиков. Однако в последние годы он боролся с этим и ничего не употреблял.
- Аарон Картер в 2021 году стал отцом сына Принса.