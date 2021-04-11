Відмовлявся від інвалідного візка і багато спав: як принц Філіп провів останні дні життя

У п'ятницю, 9 квітня, помер принц Філіп. Чоловік Єлизавети ІІ відійшов у Віндзорському замку, а передсмертні дні провів вдома поряд з дружиною. Він не хотів помирати в лікарні й до останнього відмовлявся від сторонньої допомоги.

У лютому принца Філіпа госпіталізували через погане самопочуття. Він переніс операцію на серці та провів у лікарнях понад місяць. За кілька тижнів до смерті він знову оселився у Віндзорі з Її Величністю. Біограф британської королівської родини Річард Кей розповів, як минули останні дні життя 99-річного герцога Единбурзького.

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Як принц Філіп провів останні дні життя

Більшість передсмертних днів він провів у власній спальні з видом на Східну терасу в Віндзорському замку. Було очевидно, що його життя наближається до кінця. Однак навіть попри фізичну слабкість він проводив час з королевою Єлизаветою ІІ.

У подружжя, яке 73 роки прожило в щасливому шлюбі, були моменти "ясності та радісної близькості". Саме з цього Її Величність черпала натхнення. Вони зрідка зустрічалися на трапезах, частіше герцогу Единбурзькому приносили їжу в ліжко, однак апетит у нього був кепський.

"Розклад прийомів їжі було змінено та підлаштовано під стан принца Філіпа. Трапези влаштовувалися тільки тоді, коли у нього були сили, щоб приєднатися до королеви за столом. Більшу частину дня принц спав", – розповів Річард Кей.

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У ті дні, коли принц Філіп почувався краще, він самостійно одягав сорочку, джемпер, випрасувані штани, начищене взуття та виходив з кімнати. Він навідріз відмовлявся від допомоги лакеїв, інвалідного візка та навіть слухового апарату. Тому як Єлизаветі ІІ, так і придворним доводилося кричати до нього. Однак він все ще читав і писав листи.

"У теплі дні він просив винести стілець на вулицю, і сидів на сонці з ковдрою на ногах. Герцог ходив за допомогою тростини й відмовлявся використовувати інвалідне крісло. Це небажання видати будь-які ознаки слабкості було характерним для нього", – підкреслив Річард Кей.

Принца Філіпа виписали з лікарні / Фото Getty Images

"Герцог не був сентиментальною людиною. Для нього було набагато важливіше померти вдома у власному ліжку... У нього було тільки одне прагнення: він був твердо налаштований не закінчувати свої дні в лікарні. Приїхавши до Віндзора, він сказав, що не повернеться ні в яку лікарню", – завершив біограф.