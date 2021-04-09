Помер принц Філіп: історія кохання з Єлизаветою II та фото королівського подружжя

Британський принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II помер 9 квітня 2021 року. На час смерті, причиною якої стало різке погіршення стану здоров'я, герцогу Единбурзькому було 99 років. Зворушливу історію кохання королівського подружжя – читайте у матеріалі Showbiz 24.

У лютому принца Філіпа госпіталізували через погіршення самопочуття. Він пробув у лікарні майже місяць, переніс операцію на серці, проте так і не зміг побороти недугу. Коханий Її Величності помер за 3 місяці до свого 100-річчя. Як розвивалася історія кохання монархів, яка тривала майже 74 роки – дізнавайтеся у матеріалі.

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Знайомство і початок стосунків Єлизавети II та Філіпа

Майбутнє подружжя познайомилося у 1934 році на весіллі грецької принцеси Марини, що проходило у Вестмінстерському абатстві. На той час Єлизаветі було 8 років, а її обранцеві – 13.

Після цього вони не бачилися 3 роки. Вдруге зустрілися на коронації батька Єлизавети II. Проте й тоді жодні стосунки між Єлизаветою та Філіпом не зав'язалися.

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Через 2 роки юна принцеса усвідомила, що відчуває симпатію до 18-річного хлопця. Одного разу вона разом із батьками та сестрою прибула до Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті. Там принц проходив службу та погодився провести монаршій сім'ї екскурсію навчальним закладу. Саме тоді принцеса зрозуміла, що закохалася.

Батьки Єлизавети II шукали доньці набагато кращу кандидатуру чоловіка, тому Філіпа навіть не розглядали, як зятя. Згодом юнак відправився на фронт. Він також покохав британську принцесу, тому під час перебування на передовій листувався з обраницею, яка твердо вирішила, що саме з ним хоче пов'язати своє життя.

Принц Філіп та королева Єлизавета II – родичі?

Королева Вікторія була спільною бабусею закоханих. Тому Єлизавета II та принц Філіп були четвероюрідними сестрою та братом. Та навіть цей факт не зміг завадити їм одружитися та прожити в шлюбі багато щасливих років, стати прикладом для дітей та внуків.



Принц Філіп та Єлизавета II / Фото Getty Images

Повернення з фронту та заручини Філіпа з коханою

Коли Філіп повернувся з фронту, рідні принцеси зрозуміли, що перешкоджати їй виходити заміж за обранця – марно. Попри те, що пара є однією з найвідоміших у світі, немає точної інформації про освідчення Філіпа. Подейкують, що він написав зізнання в одному з листів коханій або ж Єлизавета II сама попросила принца одружитися з нею.

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Офіційна заява про заручини з'явилася в червні 1947 року. На той час Єлизаветі II був 21 рік, а її нареченому – 26.

Принц Філіп та Єлизавета II / Фото Getty Images

Розкішне весілля монархів та подружнє життя

Напередодні шлюбу принц Філіп отримав титул герцога Единбурзького. Серед гостей свята з боку нареченого була лише мати. Відомо, що жінка багато років боролася з психологічним захворюванням.

Також перед весіллям Філіп перейшов в англіканство, відмовився від титулів принца Грецького і принца Данського та отримав британське підданство

20 листопада 1947 року відбулося гучне королівське свято, за яким спостерігав увесь світ.

Весілля принца Філіпа та Єлизавети II / Фото Getty Images

На урочистій церемонії принцеса Єлизавета виголосила традиційну присягу, у якій пообіцяла коритися обранцеві. Це збентежило присутніх, адже після коронації саме Філіп повинен їй підкорятися.

У щасливому шлюбі, який тривав майже 74 роки, народилося четверо дітей:

принц Чарльз;

принцеса Анна;

принц Ендрю;

принц Едвард.

Принц Філіп та Єлизавета II з дітьми / Фото Getty Images

Увесь цей час закохані підтримували один одного та допомагали. Вони стали прикладом сім'ї для дітей, внуків та багатьох сімей з різних куточків світу. Історія монаршої пари показує, що вічне кохання таки існує. І лише з ним можна здолати усі перешкоди.



Принц Філіп та Єлизавета II / Фото Getty Images