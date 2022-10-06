В Ірпені шукають очевидців розстрілу авто, в якому загинув актор Павло Лі

У мережі поширювали різні версії смерті автора Павла Лі. Відомо, що його розстріляли в автомобілі. Тепер в Ірпені шукають свідків цього злочину росіян.

Український актор Павло Лі загинув через обстріл автомобіля росіянами. Це сталося в Ірпені – тепер там шукають очевидців.

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В Ірпені шукають свідків розстрілу волонтерів

У місті просять відгукнутися тих, хто був свідками чи очевидцями обстрілу автомобіля, в якому й загинув Павло Лі. Це сталося 6 березня зранку, на вулиці Пушкінська, 29.

Прохання відгукнутись всім свідкам та очевидцям події розстрілу автомобіля волонтерів Mitsubishi Outlander АІ0430КХ, військовими Росії, який відбувся 06.03.2022 о 08:40,

– пише в оголошенні.

Свідки або хоча б ті, хто має інформацію про цю трагедію та російський злочин, можуть звернутися за номером телефону +380680461655.

Авто, в якому загинув Павло Лі / Фото з телеграму

Що відомо про загибель Павла Лі