Украинский актер Павел Ли погиб из-за обстрела автомобиля россиянами. Это произошло в Ирпене – теперь там ищут очевидцев.

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В Ирпене ищут свидетелей расстрела волонтеров

В городе просят откликнуться тех, кто был свидетелями или очевидцами обстрела автомобиля, в котором погиб Павел Ли. Это произошло 6 марта утром, по улице Пушкинская, 29.

Просьба отозваться всем свидетелям и очевидцам происшествия расстрела автомобиля волонтеров Mitsubishi Outlander АИ0430КХ, состоявшимися военными России 06.03.2022 в 08:40,

– пишет в объявлении.

Свидетели или хотя бы имеющие информацию об этой трагедии и российском преступлении могут обратиться по телефону +380680461655.

Авто, в котором погиб Павел Ли / Фото с телеграма

Что известно о гибели Павла Ли