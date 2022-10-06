Український актор Павло Лі загинув через обстріл автомобіля росіянами. Це сталося в Ірпені – тепер там шукають очевидців.
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В Ірпені шукають свідків розстрілу волонтерів
У місті просять відгукнутися тих, хто був свідками чи очевидцями обстрілу автомобіля, в якому й загинув Павло Лі. Це сталося 6 березня зранку, на вулиці Пушкінська, 29.
Прохання відгукнутись всім свідкам та очевидцям події розстрілу автомобіля волонтерів Mitsubishi Outlander АІ0430КХ, військовими Росії, який відбувся 06.03.2022 о 08:40,
– пише в оголошенні.
Авто, в якому загинув Павло Лі / Фото з телеграму
Що відомо про загибель Павла Лі
- Український актор кіно та дубляжу Павло Лі помер від куль окупантів в Ірпені. Спершу в мережі поширювали інформацію про те, що він служив у ЗСУ та відбивав атаки загарбників.
- Згодом почали розповідати, що Павло начебто зняв бронежилет та прикривав ним дітей, яких евакуйовував. Та це теж виявилось неправдою.
- Мати Павла Лі зрештою зізналась, що актор був у волонтерському штабі міської ради. Він з іншими волонтерами мав евакуюватися, але їхнє авто розстріляли. "Російські військові, підбігши до автомобіля, що врізався в дерево, погрожуючи автоматами, наказали Ірині й Тарасові, які отримали поранення, йти геть. Залитий кров’ю Павло залишився на місці трагедії".