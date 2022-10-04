Серед версій – вбивство: у Росії перевіряють, що стало причиною смерті Бориса Мойсеєва

Російський співак і прихильник Путіна Борис Мойсеєв помер 27 вересня. Довгий час у нього були проблеми зі здоров'ям, однак в Росії перевіряють версію про те, що артиста вбили.

Причину смерті 68-річного артиста Бориса Мойсеєва не уточнювали. Утім, росЗМІ пишуть, що перевіряють версію вбивства, передає 24 канал.

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Чому помер Борис Мойсеєв

У мережі почали поширювати відео, де тіло співака переносять з дому в машину у синьому мішку. У Росії підозрюють, що про смерть Мойсеєва повідомили пізніше, ніж це сталось.

Брат артиста взагалі вважає, що він помер за тиждень чи два до того, як про це оголосили в пресі. На його думку, у втраті винен директор виконавця, який начебто заборонив йому спілкуватися з рідними й переписав на себе квартиру.

Слідчий комітет у Росії розпочав перевірку обставин смерті 68-річного Бориса Мойсеєва, причому за статтями "Вбивство" та "Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть".

Важливо додати, що на тілі співака не було знайдено ознак насильницької смерті. Також є перша інформація щодо експертизи – кримінальних причин смерті теж не знайшли.

Смерть Мойсеєва: що відомо

Про те, що Борис Мойсеєв пішов з життя, повідомив його директор Сергій Горох. Смерть наздогнала співака 27 вересня о 14:00 за московським часом.

Останні роки життя артиста були непростими. Ще у 2010 він пережив перший інсульт, через 5 років – другий. Він не міг рухати одною рукою та верхньою губою, тому пішов з творчої діяльності.

Кажуть, що востаннє Мойсеєв виходив на публіку у травні 2021 року. Він проживав останні дні без підтримки друзів у чотирьох стінах та із зарплатою у 50 тисяч рублів.

, що Борис Мойсеєв був палким шанувальником режиму Путіна і вважав, що Росії не потрібна демократія. Він тішився нагородами від Кремля, був членом партії "Єдіная Росія" і незаконно їздив в окупований Крим.