Причины смерти 68-летнего артиста Бориса Моисеева не уточняли. Впрочем, росСМИ пишут, что проверяют версию убийства, передает 24 канал.

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Почему умер Борис Моисеев

В сети начали распространять видео, где тело певца переносят из дома в машину в синем мешке. В России подозревают, что о смерти Моисеева сообщили позже, чем это произошло.

Брат артиста вообще считает, что он умер за неделю или две до того, как об этом объявили в печати. По его мнению, в потере виноват директор исполнителя, который якобы запретил ему общаться с родными и переписал квартиру.

Следственный комитет в России начал проверку обстоятельств смерти 68-летнего Бориса Моисеева, причем по статьям "Убийство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть".

Важно добавить, что на теле певца не были найдены признаки насильственной смерти. Также есть первая информация по экспертизе – уголовных причин смерти тоже не нашли.

Напомним, что Борис Моисеев был ярым поклонником режима Путина и считал, что России не нужна демократия. Он радовался наградам от Кремля, был членом партии "Единая Россия" и незаконно ездил в оккупированный Крым.

Смерть Моисеева: что известно