44-річний Іван Ургант справді один з небагатьох російських селебріті, які відкрито підтримали Україну в перший день повномасштабної війни. У коментарі росЗМІ він підтвердив, що телефонував Потапу, але у слухавку не ридав, інформує 24 канал.

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Потап збрехав, що Ургант плакав і вибачався за Росію

Очевидно, Івану Урганту не сподобалося, що Потап проговорився про його дзвінок в інтерв'ю й зробив з цього сенсацію. Шоумен не став заперечувати, що в перші дні війни розмовляв з репером, але уточнив – не плакав і не просив вибачення за всю Росію.

Я не звик коментувати приватні розмови в публічному просторі, бо вважаю, що приватна телефонна розмова стосується лише тих людей, які говорять, і тих спецслужб, які слухають. Виявляється, не тільки. У такому разі повідомляю. У слухавку не плакав. Вибачення за країну не просив,

– різко заявив Іван Ургант.

Жодних інших деталей розмови російський телеведучий не розкрив.

Нагадаємо! 24 лютого в інстаграм-профілі Івана Урганта з'явився лаконічний, але промовистий допис з чорним квадратом. "Страх і біль. Ні війні", – написав він після нападу Росії на Україну.



Одразу після цього закрили його передачу "Вечірній Ургант" на пропагандистському "первом канале", а він виїхав з Росії з дружиною та дітьми. Вони жили в Ізраїлі. Аж у липні Івана Урганта помітили в Росії. Відтоді він не висловлюється про війну в Україні й навіть з'являється в ефірі "первого канала".