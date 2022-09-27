Про смерть Бориса Мойсеєва повідомив його арт-директор Сергій Горох, передає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Він помер 27 вересня 2022 року о 14:00 по московському часу.

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Помер Борис Мойсеєв

Наразі причина смерті співака невідома. 2010 року Борис Мойсеєв переніс перший інсульт і тиждень провів у комі. Через п'ять років, 2015-го, – другий. Після цього в нього перестали рухатися ліва рука та верхня губа, йому було важко говорити та формулювати думки.

Останні роки за артистом доглядав арт-директор Сергій Горох, який і оголосив про його смерть. Усе тому, що після інсультів від Мойсеєва нібито відвернулися друзі, він сидів один у чотирьох стінах, не спілкувався з журналістами і жив на пенсію 50 тисяч рублів.

Востаннє Борис Мойсеєв з'являвся на публіці 25 травня 2021 року. Це був ювілей доньки його подруги Алли Пугачової – Христини Орбакайте.

Борис Мойсеєв з Христиною Орбакайте на її ювілеї / Фото з інстаграму співака

Борис Мойсеєв був шанувальником Путіна

Співак, який найбільше відомий хітом "Голубая луна", з 2003 року був членом партії "єдіная росія", тому активно підтримував диктатуру владіміра путіна. Він вважав, що росія може обійтися без демократії, його влаштовувала однопартійна система.

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