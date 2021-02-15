Помер батько Нікі Мінаж: Роберта Маража збила машина

Джерело:TMZ
Помер Роберт Мараж, батько відомої американської реперки Нікі Мінаж. Чоловіка збила автівка у п'ятницю 12 лютого. Йому було 64 роки.
У ДТП помер батько популярної американської реперки Нікі Мінаж. Робертові Маражу було 64 роки, його збила машина.
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За повідомленням видання, батько Нікі Мінаж йшов вулицею Нью-Йорка близько 6 години вечора у п'ятницю, 12 лютого. Невідомий чоловік, який їхав в автомобілі, збив Роберта Маража.
Водій одразу ж зник з місця події. Свідки, поки що, не надали зрозумілого опису автівки.
У важкому стані батька Нікі Мінаж швидка допомога привезла до районної лікарні. Однак чоловіка не вдалось врятувати. Він помер у віці 64 років від отриманих травм.
Сама реперка досі не коментувала трагічної новини. Нікі Мінаж не розповідала про стосунки з батьком, однак мала з ним ніжні спільні фото. Представник виконавиці підтвердив смерть її батька.
Зазначимо, Нікі Мінаж у вересні 2020 року стала мамою. Через кілька місяців після його народження вона показала перші світлини сина.