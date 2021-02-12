Відома українська акторка й учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька дала відверте інтерв'ю. Вона зізналась, що втратила дитину за день до 3 місяця вагітності.

Відома українська акторка, зірка "Папіка" й учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній. Вона зізналась, що пережила викидень і втратила дитину.

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Дар'я Петрожицька втратила дитину

Акторка розповіла, що вона готувалась до шлюбу з нареченим Олексієм Петрожицьким. Тоді вона перебувала на 2 місяці вагітності. І за день до 3 місяця, у неї стався викидень.

Дівчина вирішила навідати маму в Чернігові, куди вона поїхала маршруткою. В неї сильно почав боліти живіт. Ввечері Дар'ю забрала швидка допомога, акторка подзвонила Олексію.

В 3 ночі в мене почалась кровотеча, пекельно болів живіт. Я пам'ятаю той момент, коли мені дають папірець: "Я відмовляюсь від дитини". А я ридаю, бо не відмовляюся,

– зізналась Дар'я Петрожицька.

Зранку дівчині вкололи наркоз, згодом вона справді зрозуміла, що стався викидень. Її наречений терміново приїхав з Києва. Дар'я поділилась, що тоді був один з рідкісних моментів, коли вона побачила, як плаче Олексій.

Петрожицька додала, що не хоче, щоб інші жінки з такою історією вважали, що це кінець життя. Адже вона перші роки після викидня справді так вважала і святкувала день народження дитини, яка не народилася.

Дивіться інтерв'ю з Дар'єю Петрожицькою онлайн:

Особисте життя Дар'ї Петрожицької