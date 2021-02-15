Умер отец Ники Минаж: Роберта Маража сбила машина
Умер Роберт Мараж, отец известной американской реперши Ники Минаж. Мужчину сбила машина в пятницу 12 февраля. Ему было 64 года.
Источник:TMZ
В ДТП погиб отец популярной американской реперши Ники Минаж. Роберту Мараж было 64 года, его сбила машина.
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В семье Ники Минаж случилось горе
По сообщению издания, отец Ники Минаж шел по улице Нью-Йорка около 6 часов вечера в пятницу, 12 февраля. Неизвестный мужчина, который ехал в автомобиле, сбил Роберта Маража.
Водитель сразу же скрылся с места происшествия. Свидетели, пока, не предоставили понятного описания автомобиля.
В тяжелом состоянии отца Ники Минаж скорая помощь привезла в районную больницу. Однако мужчину не удалось спасти. Он умер в возрасте 64 лет от полученных травм.
Сама реперша до сих пор не комментировала трагической новости. Ники Минаж не рассказывала об отношениях с отцом, однако у нее были с ним нежные совместные фото. Представитель исполнительницы подтвердил смерть ее отца.
Отметим, Ники Минаж в сентябре 2020 года стала мамой. Через несколько месяцев после рождения сына она показала его первые фотографии.
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