Умер Роберт Мараж, отец известной американской реперши Ники Минаж. Мужчину сбила машина в пятницу 12 февраля. Ему было 64 года.

В ДТП погиб отец популярной американской реперши Ники Минаж. Роберту Мараж было 64 года, его сбила машина.

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В семье Ники Минаж случилось горе

По сообщению издания, отец Ники Минаж шел по улице Нью-Йорка около 6 часов вечера в пятницу, 12 февраля. Неизвестный мужчина, который ехал в автомобиле, сбил Роберта Маража.

Водитель сразу же скрылся с места происшествия. Свидетели, пока, не предоставили понятного описания автомобиля.

В тяжелом состоянии отца Ники Минаж скорая помощь привезла в районную больницу. Однако мужчину не удалось спасти. Он умер в возрасте 64 лет от полученных травм.

Сама реперша до сих пор не комментировала трагической новости. Ники Минаж не рассказывала об отношениях с отцом, однако у нее были с ним нежные совместные фото. Представитель исполнительницы подтвердил смерть ее отца.

via Facebook uma tia de Nicki Minaj publicou que Robert Maraj (Pai de Nicki ) veio a Falecer , as informações ainda não foram confirmadas ! esperamos que Deus posso conforta o coração da Nicki e sua Família nesse momento pic.twitter.com/UMA1iNproj — Rick Maraj (@HomoMrs) February 14, 2021

Отметим, Ники Минаж в сентябре 2020 года стала мамой. Через несколько месяцев после рождения сына она показала его первые фотографии.