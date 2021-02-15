Помер Роберт Мараж, батько відомої американської реперки Нікі Мінаж. Чоловіка збила автівка у п'ятницю 12 лютого. Йому було 64 роки.

У ДТП помер батько популярної американської реперки Нікі Мінаж. Робертові Маражу було 64 роки, його збила машина.

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У родині Нікі Мінаж сталося горе

За повідомленням видання, батько Нікі Мінаж йшов вулицею Нью-Йорка близько 6 години вечора у п'ятницю, 12 лютого. Невідомий чоловік, який їхав в автомобілі, збив Роберта Маража.

Водій одразу ж зник з місця події. Свідки, поки що, не надали зрозумілого опису автівки.

У важкому стані батька Нікі Мінаж швидка допомога привезла до районної лікарні. Однак чоловіка не вдалось врятувати. Він помер у віці 64 років від отриманих травм.

Сама реперка досі не коментувала трагічної новини. Нікі Мінаж не розповідала про стосунки з батьком, однак мала з ним ніжні спільні фото. Представник виконавиці підтвердив смерть її батька.

via Facebook uma tia de Nicki Minaj publicou que Robert Maraj (Pai de Nicki ) veio a Falecer , as informações ainda não foram confirmadas ! esperamos que Deus posso conforta o coração da Nicki e sua Família nesse momento pic.twitter.com/UMA1iNproj — Rick Maraj (@HomoMrs) February 14, 2021

Зазначимо, Нікі Мінаж у вересні 2020 року стала мамою. Через кілька місяців після його народження вона показала перші світлини сина.