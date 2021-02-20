Відомий радянський актор Андрій М'ягков помер 18 лютого у власній квартирі в Москві. Церемонія прощання з зіркою відбулась в Московському художньому театрі імені Чехова. В останню путь колеги і шанувальники провели його оплесками.

Легендарний радянський актор Андрій М'ягков помер у віці 82 роки. За попередньою інформацією, причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Як відбувалась церемонія прощання з зіркою фільмів "Іронія долі" та "Службовий роман", читайте далі.

Варто знати Помер радянський актор Андрій М'ягков – зірка "Іронії долі"

У Москві попрощалися з Андрієм М'ягковим

Панахида відбулась в на основній сцені Московського художнього театру імені Чехова, в якому служив Андрій М'ягков. Впродовж півтори години шанувальники творчості актора, колеги, учні та діячі культури несли квіти, вкривши ними сцену. У залі показували слайд-шоу з чорно-білих фотографій зірки, а в останню путь його проводили бурхливими оплесками.



Церемонія прощання з Андрієм М'ягковим / Фото РИА Новости



Церемонія прощання з Андрієм М'ягковим / Фото Агентство "Москва"

Колеги згадують Андрія М'ягкова як делікатну, компанійську, скромну та добру людину. Вони наголошують, що поняття художнього театру нерозривно пов'язане саме з ним.

"Іде покоління, покоління особливих, великих артистів. Це приголомшливий артист… Він хотів повернутися, але здоров'я не дозволяло, але бажання у нього було", – висловився на церемонії прощання художній керівник театру Сергій Женовач.

Андрія М'ягкова поховали на Троєкуровському цвинтарі Москви.



Церемонія прощання з Андрієм М'ягковим / Фото: Владислав Шатило / РБК



Прощання з Андрієм М'ягковим / Фото Агентство "Москва"