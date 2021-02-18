У Москві помер знаменитий радянський актор Андрій М'ягков, зірка фільмів "Іронія долі" та "Службовий роман". Зірці було 82 роки.

Помер знаменитий радянський актор Андрій М'ягков. Це сталось у ніч на 18 лютого. Акторові було 82 роки.

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Помер Андрій М'ягков

Народний артист Росії помер у себе вдома, у Москві. Пресслужба МХТ імені Чехова підтвердила смерть актора, але не назвала причину. Поруч з зіркою була його дружина, Анастасія Вознесенська.

За попередньою інформацією, Андрій М'ягков помер від гострої серцевої недостатньості.

Що відомо про Андрія М'ягкова

Андрій М'ягков народився в родині професорів у Санкт-Петербурзі 1938 року. У 1960 року він закінчив школу-студію МХАТ. З 1965 почав працювати у театрі "Современник". Через 12 років став актором МХАТ, потім — МХТ імені Чехова. Згодом М'ягков став режисером-постановником вистав у МХТ імені Чехова. Також він є автором детективної прози.

Андрій М'ягков висловлював підтримку Україні під час російської агресії. Він найбільш відомий світові за ролями Жені Лукашина у фільмі "Іронія долі" та Новосельцева у стрічці "Службовий роман".