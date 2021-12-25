З Поляковою, Нікітюк, Дзідзьо: Пономарьов записав колядку з друзями з шоу-бізу

Напередодні Різдва Олександр Пономарьов зібрав зірок українського шоу-бізнесу й записав казкову колядку. Він заспівав з Поляковою, Нікітюк, Дзідзьо, Пивоваровим і Alekseev.

Останнім часом Олександр Пономарьов вражає колабораціями, які зчиняють фурор у мережі. Після кількох вдалих співпраць він зробив фанам чуттєвий подарунок на Різдво – випустив колядку "Христос Народився", яка нікого не залишить байдужим.

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Він створив музику й слова, а до запису долучив артистів, з якими співав раніше – Дзідзьо, Артема Пивоварова та Alekseev. Цей чоловічий квартет прикрасили Оля Полякова та Леся Нікітюк.

Телеведуча вперше заспівала з іменитими музикантами, симфонічним оркестром, естрадним і дитячим хором. У профілі в інстаграмі Нікітюк зізналась, що Олександр Пономарьов зателефонував їй особисто й запитав, чи вміє колядувати.

Я кажу: "Давай гроші, заколядую без проблем". Грошей не дав, а от гарну колядку нам усім на Різдво написав. У мене аж два рядки, я так старалась,

– з гумором прокоментувала зірка.

У відео чоловіки постали у класичних чорних костюмах, а жінки – у блискучих сукнях: Оля Полякова у срібній з декольте, а Леся Нікітюк – у чорній з розрізом.

Олександр Пономарьов, Оля Полякова, Дзідзьо, Леся Нікітюк, Артем Пивоваров, Alekseev – Христос Народився: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на колядку Олександра Пономарьова

"Щиро дякуємо за різдвяний подарунок! Низький уклін за вашу творчість";

"Обираючи артистів для своїх колаборацій, ви таки щось знаєте";

"Яка краса! У мене сльози на очах з першої хвилини";

"Дякую за українську коляду на Різдво. Ви повертаєте Україну в правильний керунок";

"Дуже гарно, круто і до сліз! Голоси всі розкішні";

"Божественно, дуже вдячні за такий різдвяний подарунок".

Останні колаборації Олександра Пономарьова

У березні він презентував чуттєву пісню "Чому", яку записав з Дзідзьо, Артемом Пивоваровим та Alekseev. Їхній квартет потрапив у гугл-тренди, усього за тиждень кліп зібрав 2 мільйони переглядів на ютубі.

У листопаді Пономарьов і Дзідзьо вразили потужним треком "Пазли", в якому розповіли історію любовного трикутника.