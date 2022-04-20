Полетить одразу на Росію: в Ізраїлі скасували концерти Сабурова

Казахський стендап-комік Нурлан Сабуров зазнав чималої ганьби останнім часом. Після невдалого жарту про місячні на одному з концертів у США його почали ще більше хейтити. Тепер концерти заборонили не лише в Чикаго, а й в Ізраїлі.

Гастрольний тур Нурлана повинен був охопити США, Ізраїль та Росію. Проте після скандалу з перформансом українки та його жарту у Сан-Франциско організаторам відмовили у проведення події в Чикаго. Втім, у Нью-Йорку та Маямі Нурлан все ж виступив.

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Довідка: від початку російсько-української війни Нурлан Сабуров замовчує війну, яку розпочала країна, де він працює. На питання фаната, чому він мовчить, той сказав, що "теж має свої страхи". Нурлан мав широку популярність завдяки комік-шоу "ЧБД", яке слухали чимало українців.

Наступний концерт запланований на Росії (22 квітня), а потім – у Тель-Авіві в Ізраїлі (28 квітня). Організатором концерту стали Bezalel Event, які не поділяють позицію Нурлана щодо заперечення факту російської агресії в Україні. У повідомленні також йдеться, що такому рішенню посприяли протестувальники.

"У нас є родичі та близькі друзі, які постраждали від цієї жахливої ​​війни, за яких ми дуже непокоїмося. Ми не можемо бездіяльно спостерігати, як назріває конфлікт усередині ізраїльської російськомовної спільноти, спричинений приїздом коміка. Було ухвалено рішення скасувати концерти Нурлана Сабурова", – заявили організатори виступів.

Наразі концерт в Ізраїлі ще "висить" на офіційному сайті Сабурова. Сам комік ніяк не відреагував вже на другий зірваний виступ.