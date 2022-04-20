Гастрольний тур Нурлана повинен був охопити США, Ізраїль та Росію. Проте після скандалу з перформансом українки та його жарту у Сан-Франциско організаторам відмовили у проведення події в Чикаго. Втім, у Нью-Йорку та Маямі Нурлан все ж виступив.

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Наступний концерт запланований на Росії (22 квітня), а потім – у Тель-Авіві в Ізраїлі (28 квітня). Організатором концерту стали Bezalel Event, які не поділяють позицію Нурлана щодо заперечення факту російської агресії в Україні. У повідомленні також йдеться, що такому рішенню посприяли протестувальники.

"У нас є родичі та близькі друзі, які постраждали від цієї жахливої ​​війни, за яких ми дуже непокоїмося. Ми не можемо бездіяльно спостерігати, як назріває конфлікт усередині ізраїльської російськомовної спільноти, спричинений приїздом коміка. Було ухвалено рішення скасувати концерти Нурлана Сабурова", – заявили організатори виступів.

Наразі концерт в Ізраїлі ще "висить" на офіційному сайті Сабурова. Сам комік ніяк не відреагував вже на другий зірваний виступ.