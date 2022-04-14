Комік замовчує російсько-українську війну, а називати її агресором боїться, "бо має свої страхи" через роботу в Москві. Втім, останні роки він набув великої популярності в ютубі серед українських слухачів, тому така зрада тяжко сприйнялась українцями.

Варто побачити "Це місячні?": стендапер Нурлан Сабуров ницо відреагував на перформанс українки у США

Після гучного перформансу українки Юлії Косівчук, яка вийшла на сцену у білій сукні з червоними "кривавими" плямами під час виступу Сабурова, той невдало пожартував і сказав, що у неї критичні дні. Хоча насправді дівчина намагалась показати результати вбивств і зґвалтувань українських жінок від рук росіян.

Наступний виступ після Сан-Франциско у Сабурова був запланований у Чикаго на 16 квітня. Але представники української діаспори повідомили, що концерт скасували. Після зустрічі з українським консулом та представниками діаспори адміністрація орендованої Сабуровим зали скасувала концерт.

Концерт путінського клоуна в Чикаго скасовано! Мер міста та концертний майданчик підтвердили скасування! Офіційно "відклали на невизначений час" (ймовірно, щоб не потрапити під штрафи), але насправді це скасування. Це завдяки тиску української діаспори, як мінімум двох (!) Консулів України, Українського Національного Конгресу, та величезної кількості "вдячних" глядачів Сабурова,

– написав активіст Daniel Tonkopi.

І справді, в афіші чиказького North Shore Center більше не вказується концерт Сабурова, проте на сайті коміка він ще досі є. Сабуров також повинен виступити ще у Маямі. 14 – 15 квітня, а 17-го – в Нью-Йорку. Вартість квитків немала – від 70 до 175 доларів за місце.