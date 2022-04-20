Гастрольный тур Нурлана должен был охватить США, Израиль и Россию. Однако после скандала с перформансом украинки и шутки в Сан-Франциско организаторам отказали в проведении события в Чикаго . Впрочем, в Нью-Йорке и Майами Нурлан все же выступил.

К слову Это было не просто дно, – девушка в "крови" с концерта Сабурова рассказала о скандале

Справка: с начала русско-украинской войны Нурлан Сабуров умалчивает войну, которую начала страна, где он работает. На вопрос фаната, почему он молчит, тот сказал, что "тоже имеет свои страхи". Нурлан пользовался широкой популярностью благодаря комик-шоу "ЧБД", которое слушали немало украинцев.

Следующий концерт запланирован в России (22 апреля), а затем – в Тель-Авиве в Израиле (28 апреля). Организатором концерта стали Bezalel Event, которые не разделяют позицию Нурлана по отрицанию факта российской агрессии в Украине. В сообщении также говорится, что такому решению помогли протестующие.

"У нас есть родственники и близкие друзья, которые пострадали от этой ужасной войны, за которых мы очень беспокоимся. Мы не можем бездейственно наблюдать, как назревает конфликт внутри израильского русскоязычного сообщества, вызванный приездом комика. Было принято решение отменить концерты Нурла", – заявили организаторы выступлений.