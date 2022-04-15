Про це розповіла активістка Юлія Косивчук, саме вона вийшла до Сабурова на сцену у Сан-Франциско. Вона також поділилась, що не вважає себе героїнею, адже так би зробила кожна нормальна людина.

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Коли цей російський комік пожартував про місячні, це вже було не просто дно – це був вже інший рівень. В той момент вже й не треба було чогось говорити, він сам все сказав. Це було огидно,

– пригадує дівчина.

Реакція зали на протест дівчини

"Потім всі почали тупо реготати, цим виказуючи свій рівень. Жодна жінка не вийшла після мене і не сказала про цей жахливий "туалетний гумор".

Ці всі недолугі жарти дуже добре показують нутро того, хто їх оголошує і хто споживає," – розповіла Юлія.

Мене дуже грубо виводили охоронці із зали, тому мені було важко забрати свої речі, але дідько з ними. Довелось викликати поліцію, аби забрати гаманець та документи. Було образливо, що в залі була така реакція,

– підкреслила активістка.

Хто дає російському коміку під час санкцій майданчик для виступу у США – відкрите питання, але прошу, не треба з мене робити героя, це не так, кожна нормальна людина повинна говорити про біду.

Я не хотіла бути агресивною, чи ще щось, я мала сказати не стільки коміку, як залі: мовчання – це злочин,

– наголошує Юлія Косивчук.