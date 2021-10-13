Полетіли рятувати шлюб: Даша Квіткова і Нікіта Добринін провели вікенд у Барселоні – фото

Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна переживає кризу після народження первістка. Парі нібито не вистачало часу одне на одного, тому вона часто сварилась. Аби налагодити стосунки, блогери в полетіли в Барселону.

Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова зізналась, що вікенд в Іспанії – ідея чоловіка. Вона ж довго не вагалася й залишила 3-місячного сина на свою маму.

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На вихідні чоловік відвіз мене на побачення в Барселону, щоб ми залишилися вдвох і знову відчули романтику у стосунках,

– поділилась блогерка.

За словами Квіткової, в обох було враження, що це їхнє перше побачення. Нікіта Добринін приносив дружині каву в ліжко, пригощав солодощами, водив до моря й показував найкрасивіші локації Барселони.

зараз в Іспанії відпочиває ще одна зіркова пара – Настя Каменських і Потап. Щоправда, артисти обрали не розмірену Барселону, а гамірну столицю Мадрид.

Безумовно, Дашу Квіткову та Нікіту Добриніна накрила хвиля хейту за те, що вони залишили крихітного сина на бабусю. Однак зірка пояснила: у Барселоні вони рятували шлюб, адже після народження Лева їхня пара "в зоні турбулентності".

"Ми кращі батьки для свого сина. Йому краще, коли батьки разом, спокійні й не істеричні. Ніж коли тато й мама сваряться, з'ясовують стосунки, нервують і кричать", – написала блогерка.

Фото Даші Квіткової та Нікіти Добриніна з Барселони

Даша Квіткова і Нікіта Добринін в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки

Даша Квіткова і Нікіта Добринін в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки