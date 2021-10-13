Полетіли рятувати шлюб: Даша Квіткова і Нікіта Добринін провели вікенд у Барселоні – фото
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна переживає кризу після народження первістка. Парі нібито не вистачало часу одне на одного, тому вона часто сварилась. Аби налагодити стосунки, блогери в полетіли в Барселону.
Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова зізналась, що вікенд в Іспанії – ідея чоловіка. Вона ж довго не вагалася й залишила 3-місячного сина на свою маму.
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На вихідні чоловік відвіз мене на побачення в Барселону, щоб ми залишилися вдвох і знову відчули романтику у стосунках,
– поділилась блогерка.
За словами Квіткової, в обох було враження, що це їхнє перше побачення. Нікіта Добринін приносив дружині каву в ліжко, пригощав солодощами, водив до моря й показував найкрасивіші локації Барселони.До слова, зараз в Іспанії відпочиває ще одна зіркова пара – Настя Каменських і Потап. Щоправда, артисти обрали не розмірену Барселону, а гамірну столицю Мадрид.
Безумовно, Дашу Квіткову та Нікіту Добриніна накрила хвиля хейту за те, що вони залишили крихітного сина на бабусю. Однак зірка пояснила: у Барселоні вони рятували шлюб, адже після народження Лева їхня пара "в зоні турбулентності".
"Ми кращі батьки для свого сина. Йому краще, коли батьки разом, спокійні й не істеричні. Ніж коли тато й мама сваряться, з'ясовують стосунки, нервують і кричать", – написала блогерка.
Фото Даші Квіткової та Нікіти Добриніна з Барселони
Даша Квіткова і Нікіта Добринін в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Даша Квіткова і Нікіта Добринін в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Даша Квіткова в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Нікіта Добринін в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Нікіта Добринін за обідом в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Даша Квіткова в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Стосунки Нікіти Добриніна й Даші Квіткової після народження сина
- Вікенд у Барселоні – не перша їхня подорож до Європи в статусі батьків. У вересні вони з Левом полетіли в Париж. Схоже, ця мандрівка теж була покликана налагодити стосунки подружжя.
- Повернувшись в Україну з Франції, Даша Квіткова зізналась, що поява сина змінила їхній шлюб – "сварки подвоїлися, образа дуже з'їдала", адже поки вона доглядала малюка, Нікіта Добринін знімався у тревел-шоу.