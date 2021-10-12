12 років тому Юрій Нікітін розлучився з Ольгою Горбачовою, яка за два роки шлюбу встигла народити йому доньку Серафиму. 2009-го він як холостяк закрутив роман з юною дівчиною, особистість якої не розсекречує.

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Співачка була знайома з обраницею чоловіка. За її словами, та весь час провокувала конфлікти.

"Дівчина була дуже складна й намагалась мене зачіпати чимось. Але я собі пригадувала японську мудрість: треба сісти на березі річки й чекати, поки повз тебе пропливе труп ворога", – заявила Ольга Горбачова.

Вона додала, що через юний вік дівчині не вдалось втримати зрілого Юрія Нікітіна. Саме з нею музичний продюсер зрозумів, що ексдружина – його ідеал.

Так класно, що йому дісталась саме ця молоденька, дурненька дівчинка. Бо він зрозумів, що не може будувати щось тут, якщо там, звідки пішов, було набагато краще,

– зізналась артистка.

Ольга Горбачова з Юрієм Нікітіним / Фото з інстаграму співачки

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Як Нікітін реагував на залицяльників Горбачової

У той час, як зіркова пара була розлучена, до Ольги Горбачової залицялися статусні чоловіки. Однак їй не вдавалось побудувати стосунки з жодним з них. Усе через дивну поведінку Юрія Нікітіна.

"Коли в моєму колі з'являвся хтось потенційний, розумний, багатий, він якось перетворював цю людину на свого друга. Тоді починався бар'єр: "Я от з Юрою, а ти його колишня дружина", – поділилась Горбачова.