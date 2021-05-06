Покинула тіло і розмовляла з мертвими: Шерон Стоун розповіла про пережиту клінічну смерть

Відома голлівудська акторка Шерон Стоун у 2001 році була на волосині від смерті, переживаючи обширний інсульт. Зірка зізналась, що тоді вона відчула світло в кінці тунелю.
Голлівудська кінозірка Шерон Стоун у новому відвертому інтерв'ю розповіла про здоров'я. Вона заторкнула тему інсульту та зізналась, що їй довелося пережити під час нього.
До слова Спірс чекала від мене допомоги, – Шерон Стоун розповіла про лист від співачки
Шерон Стоун про клінічну смерть
Акторка розповіла, що насправді змогла відчути все те, про що говорять, коли стикаються з клінічною смертю.
"У мене був досвід клінічної смерті, і люди описують це по-різному. Одні міркують з наукової точки зору, а інші з духовної. Я ж вірю в обидві ці версії. У моєму випадку, коли це сталося зі мною, я відчула всі ці речі, про які зазвичай говорять люди – такі, як світло в кінці тунелю і відчуття, ніби ви залишаєте своє тіло", – поділилась Шерон Стоун.
У мене було відчуття, що я бачу людей, які пішли до мене. Мені здавалося, що я спілкуюся з ними, але це якесь ефемерне почуття: у нас не було діалогу, але було присутнє розуміння, що ми спілкуємося,
– зізналась знаменитість.
Шерон Стоун додала, що згодом відчула сильний біль у грудях, ніби хтось її вдарив. На думку зірки. тоді лікарі використали дефібрилятор, а тому вона повернулась в тіло.
Я чітко зрозуміла, що вирішила повернутися в кімнату, а не продовжувати далі цю подорож. Думаю, це все, що я можу розповісти про цей досвід,
– поділилась Шерон.
Що відомо про інсульт Шерон Стоун
- Знаменитість пережила інсульт та крововилив у мозок у віці 43 років. Тоді лікарі повідомили їй, що вона була на волосині від смерті.
- Щоб відновитися, Шерон Стоун взяла перерву в акторській кар'єрі на 2 роки. Через стан здоров'я її позбавили права опіки над сином Роеном. Потім зірці було дуже важко знайти роботу, люди дуже жорстоко ставилися до неї.
- Голлівудська акторка зізналась, що втратила все, що мала. Але через певний час вона повністю одужала й змогла відновити стосунки з прийомними синами.