Голливудская кинозвезда Шэрон Стоун в новом откровенном интервью рассказала о здоровье. Она затронула тему инсульта и призналась, что ей пришлось пережить во время него.
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Шэрон Стоун о клинической смерти
Актриса рассказала, что на самом деле смогла почувствовать все то, о чем говорят, когда сталкиваются с клинической смертью.
"У меня был опыт клинической смерти, и люди описывают это по-разному. Одни рассуждают с научной точки зрения, а другие с духовной. Я верю в обе эти версии. В моем случае, когда это случилось со мной, я почувствовала все эти вещи, о которых обычно говорят люди – такие, как свет в конце тоннеля и ощущение, будто вы покидаете свое тело", – поделилась Шэрон Стоун.
У меня было ощущение, что я вижу людей, которые шли ко мне. Мне казалось, что я общаюсь с ними, но это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога, но присутствовало понимание, что мы общаемся,
– призналась знаменитость.
Шэрон Стоун добавила, что впоследствии почувствовала сильную боль в груди, будто кто-то ее ударил. По мнению звезды, тогда врачи использовали дефибриллятор, поэтому она вернулась в тело.
Я четко поняла, что решила вернуться в комнату, а не продолжать дальше это путешествие. Думаю, это все, что я могу рассказать об этом опыте,
– поделилась Шэрон.
Что известно про инсульт Шэрон Стоун
- Знаменитость пережила инсульт и кровоизлияние в мозг в возрасте 43 лет. Тогда врачи сообщили ей, что она была на волоске от смерти.
- Чтобы восстановиться, Шэрон Стоун взяла перерыв в актерской карьере на 2 года. По состоянию здоровья ее лишили права опеки над сыном Роеном. Затем звезде было очень трудно найти работу, люди очень жестоко относились к ней.
- Голливудская актриса призналась, что потеряла все, что имела. Но через некоторое время она полностью выздоровела и смогла восстановить отношения с приемными сыновьями.