Голливудская кинозвезда Шэрон Стоун в новом откровенном интервью рассказала о здоровье. Она затронула тему инсульта и призналась, что ей пришлось пережить во время него.

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Шэрон Стоун о клинической смерти

Актриса рассказала, что на самом деле смогла почувствовать все то, о чем говорят, когда сталкиваются с клинической смертью.

"У меня был опыт клинической смерти, и люди описывают это по-разному. Одни рассуждают с научной точки зрения, а другие с духовной. Я верю в обе эти версии. В моем случае, когда это случилось со мной, я почувствовала все эти вещи, о которых обычно говорят люди – такие, как свет в конце тоннеля и ощущение, будто вы покидаете свое тело", – поделилась Шэрон Стоун.

У меня было ощущение, что я вижу людей, которые шли ко мне. Мне казалось, что я общаюсь с ними, но это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога, но присутствовало понимание, что мы общаемся,

– призналась знаменитость.

Шэрон Стоун добавила, что впоследствии почувствовала сильную боль в груди, будто кто-то ее ударил. По мнению звезды, тогда врачи использовали дефибриллятор, поэтому она вернулась в тело.

Я четко поняла, что решила вернуться в комнату, а не продолжать дальше это путешествие. Думаю, это все, что я могу рассказать об этом опыте,

– поделилась Шэрон.

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