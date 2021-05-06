Голлівудська кінозірка Шерон Стоун у новому відвертому інтерв'ю розповіла про здоров'я. Вона заторкнула тему інсульту та зізналась, що їй довелося пережити під час нього.

До слова Спірс чекала від мене допомоги, – Шерон Стоун розповіла про лист від співачки

Шерон Стоун про клінічну смерть

Акторка розповіла, що насправді змогла відчути все те, про що говорять, коли стикаються з клінічною смертю.

"У мене був досвід клінічної смерті, і люди описують це по-різному. Одні міркують з наукової точки зору, а інші з духовної. Я ж вірю в обидві ці версії. У моєму випадку, коли це сталося зі мною, я відчула всі ці речі, про які зазвичай говорять люди – такі, як світло в кінці тунелю і відчуття, ніби ви залишаєте своє тіло", – поділилась Шерон Стоун.

У мене було відчуття, що я бачу людей, які пішли до мене. Мені здавалося, що я спілкуюся з ними, але це якесь ефемерне почуття: у нас не було діалогу, але було присутнє розуміння, що ми спілкуємося,

– зізналась знаменитість.

Шерон Стоун додала, що згодом відчула сильний біль у грудях, ніби хтось її вдарив. На думку зірки. тоді лікарі використали дефібрилятор, а тому вона повернулась в тіло.

Я чітко зрозуміла, що вирішила повернутися в кімнату, а не продовжувати далі цю подорож. Думаю, це все, що я можу розповісти про цей досвід,

– поділилась Шерон.

Що відомо про інсульт Шерон Стоун