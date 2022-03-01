Поки Україну розривають ракетами: Ані Лорак готується до великого туру Росією

Гастролерка Ані Лорак так переймається за своїх "братів і сестер" в Україні, що не скасовує концертний тур Росією. Уже завтра, 2 березня, вона розважатиме публіку в Санкт-Петербурзі, поки по українських містах гатитимуть ракетами.

Своє справжнє обличчя Ані Лорак показала ще 2014 року, коли втекла в Росію, а зараз, очевидно, намагається відмити репутацію, передає 24 канал. У мережі вона пише про те, як їй болить через смерті мирних людей, і закликає зупинити війну. Однак, мабуть, обстріли Батьківщини не привід скасовувати концерти.

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"Мої любі брати та сестри! В Україні йде війна! Війна вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди і що найстрашніше – діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як мільйони українців. Моє серце зараз з кожним із тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну", – висловлюється Ані Лорак в інстаграмі.

Водночас гастролерка готується до великого березневого туру Росією та Білоруссю. Він стартує 2 березня в Санкт-Петербурзі, а закінчується 20 березня у Світлогорську. Ані Лорак обіцяє фанам шоу, "наповнене драйвом та емоціями".

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Що Ані Лорак казала про війну в Україні

У перший день вторгнення, 24 лютого, співачка виступала за мир між Україною і Росією. Єдине, на що вона насмілилася: "Господи. Врятуй і збережи".

Через кілька днів її риторика змінилася. Артистка закликала зупинити війну й вбивства мирного населення, щоправда, ані Путіна, ані Росією агресором не назвала.

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