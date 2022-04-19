Поки ще є, кого рятувати, – Джамала закликала деблокувати Маріуполь

Російська орда нещадно знищує українські міста. Щодня від рук окупантів гинуть цивільні люди. Джамала показала в мережі моторошні фото Маріуполя та Харкова, які потерпають від постійних ворожих снарядів. Вона закликала врятувати людей.

Вороги нещадно знищують все, що українці будували роками. Вони знищують мрії, плани, міста, життя. Відомі люди закликають звільнити Маріуполь, мешканці та захисники якого зараз перебувають у блокаді.

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Джамала закликала допомогти Маріуполю

Маріуполь сьогодні – це справжнє пекло на землі. Ті українці, які досі перебувають там, переживають лише біль, страх і страждання. Так само як і їхні земляки, які намагаються зробити все для того, щоб місто якомога швидше звільнили. Потерпає від постійних обстрілів й Харків. Зараз від звичайного життя там не залишилося абсолютно нічого. Жителів цих міст продовжують знищувати.

Влада Маріуполя заявила, що в місті за час повномасштабної війни загинули близько 22 тисяч мирних жителів. Ще понад 100 тисяч перебувають на межі голодної смерті. У місті немає їжі, ліків, можливості врятуватися. 95 відсотків Маріуполя – руїни.

Що можемо ми? Не мочати, не дати цим містами зникнути назавжди. Що може світ? Дати Україні важке озброєння, в тому числі літаки. Так вдасться знизити тиск окупантів та деблокувати Маріуполь. Поки ще є, кого рятувати,

– закликала Джамала.

Зруйновані Харків та Маріуполь / Фото з інстаграму Джамали

З закликом врятувати маріупольців раніше зверталася співачка Злата Огнєвіч. Також вона наголошувала, що бійці, які продовжують обороняти місто, потребують зброї та підкріплення.